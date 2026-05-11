◇パ・リーグオリックス0―2日本ハム（2026年5月10日京セラD大阪）オリックスは、前回3日の対戦で3安打零敗を喫した北山から再三の得点機を築きながら、あと1本が出ず2試合連続で今季6度目の零敗を喫した。母の日は8連敗。昨年は勝利した岸田監督のバースデーでもあったが、45歳の今年は白星で飾れず。「みんな祝ってくれたし、勝たせてあげられなくて申し訳ない」と指揮官。12日の楽天戦はねぷたまつりが有名な弘前が