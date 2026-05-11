◇セ・リーグ広島4―0ヤクルト（2026年5月10日マツダ）広島の二俣が、決勝打を含む2打点と躍動した。2日の中日戦以来、6試合ぶりの先発起用に応えた。2回1死二、三塁の好機では、石原の高めスライダーを先制の右犠飛。4回無死一、三塁では拓也の低めフォークを左前適時打とし、今季初めて複数打点を記録した。少ないチャンスで結果を残した背番号99は「いいところで回ってきて、点も取れて、2打点ついたので良かった」