◇セ・リーグ中日4―9巨人（2026年5月10日バンテリンD）中日は継投失敗が響き、わずか1日で最下位に逆戻りとなった。先発のドラフト2位・桜井は5回4安打3失点。プロ初勝利の権利を手に降板したが、6回に2番手・メヒアが浦田に決勝の逆転2点三塁打を許して消滅した。大腸がんなどを克服した母・麻衣子さんが観戦に訪れた「母の日」の奮闘も報われず。井上監督は「メヒアの反省点は先頭の四球」と苦言を呈し、桜井につい