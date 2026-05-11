サッカーのイングランド・プレミアリーグでブライトンに所属する日本代表MF三笘薫（28）が9日、ウルバーハンプトン戦で左太腿裏を痛め、W杯北中米大会（6月11日開幕）の出場が絶望となる可能性が出てきた。診断は公表されていないが、複数の関係者によれば肉離れで全治2カ月程度とみられることが判明。目標の初優勝に向けて15日にW杯メンバーの発表を控える森保ジャパンが大打撃に見舞われた。三笘のW杯出場が厳しくなり、左シ