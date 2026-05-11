イーユン・リーによる『Things in Nature Merely Grow』（Farrar, Straus and Giroux／2025年5月刊）、邦題『自然のものはただ育つ』（河出書房新社）が2026年ピューリッツァー賞、回想録・自伝部門を受賞した。 【画像】息子二人を自死で失った絶望を綴った回想録『自然のものはただ育つ』 日本語版は『自然のものはただ育つ』（篠森ゆりこ訳）として、河出書房新社から2025年11月18日に刊行。20年