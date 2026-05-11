株式会社闇編著による、ホラーアンソロジー『ホラーの扉』（河出書房新社）が5月7日（木）に発売された。 【画像】株式会社闇初書籍！ホラーアンソロジー『ホラーの扉』 『ホラーの扉』は、ホラーに特化したコンテンツや企画を数多くてがけ、展覧会「行方不明展」「恐怖心展」では累計30万人を動員した話題のホラー制作会社・株式会社闇が2023年に初めててがけた書