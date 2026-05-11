開催：2026.5.11 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 1 - 6 [エンゼルス] MLBの試合が11日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとエンゼルスが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はスペンサー・マイルズ、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。 1回裏、4番 岡本和真 6球目を打ってレフトへのタイムリー