開催：2026.5.11 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 6 - 0 [ロッキーズ] MLBの試合が11日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとロッキーズが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するロッキーズの先発投手は菅野智之で試合は開始した。 1回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打ってセンターへのホ&