中国財政部（省）は8日の取材に対して、就学前教育発展支援資金として前年より125億6000万元多い（38％増）458億元（1元は約23．0円）を歳出し、各地域における就学前教育の保育・教育費免除政策の確実な実施強化を重点的にサポートするよう通達を出したことを明らかにした。包摂的資源のウィークポイントを補い、保育・教育の質を高め、経済的な困難を抱える家庭などの児童を含むグループの支援制度を強化したい考えだ。新華社が