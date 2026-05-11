レギュラーシーズン5位でプレーオフに進んだ新潟アルビレックスBBは、10日にあなぶきアリーナ香川で行われた同1位の香川との準決勝第2戦に臨み、延長戦の末に80―75で競り勝って1勝1敗とした。11日の第3戦に勝利すれば決勝進出となる。第1Qの出だしで0―10と大量リードを奪われたが選手たちはチャレンジャーの気持ちを忘れずに粘り強く戦い続けた。鵜沢潤監督は「我慢し続けて勝ち取った大きな1勝。受け身にならず、チャレンジ