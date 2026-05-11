新日本プロレスは14日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」が開幕する。昨年の準優勝で2年連続8度目の出場のYOHは今年こそ初の頂点を目指す。同じB組にエントリーの「エル・デスペラード、同期のSHO、豹、佐々木大輔が刺激的」ととくに意識する。デスペラードには「伸び悩んでいるときに何をしているのか。デスペラードに勝つために試合を研究してきた」と試合の構成の仕方を勉強してきた。H.O.TのSHOにはかつて組