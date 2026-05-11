「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）試合後に阪神・才木浩人投手、佐藤輝明内野手、嶋村麟士朗捕手がお立ち台に上がった。ヒーローインタビュー後には、子供によるインタビューも行われた。◇◇（「こどもまつり」で当選者によるインタビュー。まずは青木智咲さん・小学６年）−活躍した日の次の日によく食べるものはありますか？才木「お寿司です」佐藤輝「白いご飯をいっぱい食べてます」嶋村「