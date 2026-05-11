15日に行われるサッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）の日本代表メンバー発表に向け、スポルティング（ポルトガル）のMF守田英正（31）が注目を集めている。コンディションの問題もあって昨年3月を最後に代表招集から遠ざかっているが、今季の欧州チャンピオンズリーグで8強入りに貢献するなど復調。代表復帰を待望する声も上がる中で“部活”からトップレベルに上り詰めた職人ボランチの原点に迫った。幼稚園から中学校までチ