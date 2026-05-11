5月11日（月）の交通取締情報 ＜午前＞ 県道・・・菊池郡菊陽町戸次（スピード違反）国道57・・・阿蘇市西町（自転車）国道218・・・上益城郡山都町城平（自転車）県道・・・天草市五和町（スピード違反）県道・・・上天草市大矢野町（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点に