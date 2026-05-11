「オリックス０−２日本ハム」（１０日、京セラドーム大阪）オリックス・岸田監督の４５歳の誕生日だったが２試合連続となる今季６度目のゼロ封負け…。２戦続けて北山に屈し、連敗は４月１２日・楽天戦以来。今季初めて本拠地でのカード負け越しを食らった。試合前はナインにド派手な特注メガネ、タスキで祝われ、声出しまで敢行したが「ありがたかったし、勝たせてあげられなくて申し訳なかった。切り替えて次（弘前での楽