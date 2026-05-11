映画やドラマなどのロケ誘致を巡る動きが千葉県内各地で活発化している。東京都内から至近距離の我孫子市は、大学などとフィルムコミッション（ＦＣ）に関する協定を結び、撮影環境を充実させた。隣の柏市もロケ誘致の専門部署を設けて体制を強化。「誘致合戦」が激しさを増す背景には、作品ゆかりの地を訪れる「聖地巡礼」などによる地域活性化への期待がある。（大森遥都）「今回の連携によって『聖地』として脚光を浴びるよ