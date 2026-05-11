◇ア・リーグブルージェイズ1―6エンゼルス（2026年5月10日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が「母の日」となった10日（日本時間11日）、本拠でのエンゼルス戦に「4番・三塁」でスタメン出場。「母の日」仕様のピンクバットを手に初回の第1打席で先制となる適時二塁打を放つなど4打数1安打1打点と活躍。自己最長を更新する9試合連続安打をマークしたが、チームは1―6と敗れ同一カード3連勝（スイープ）を逃