女優で歌手の小泉今日子（６０）が１０日、沖縄で開催された全国ホールツアーの最終公演をもって休養した。小泉はかねて?還暦休養?を口にしていた。来年以降、活動再開する見込みだが、プロデュース業により注力していく可能性がある。小泉は１月、全国ホールツアーを開始し、この日の沖縄で計３０公演を完走した。ツアーでは大阪、愛知などを巡り、東京公演の２月４日は自身の６０歳の誕生日。４月３０日には所属事務所の公式