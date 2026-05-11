中日は１０日の巨人戦（バンテリン）に４―９で敗れ、借金が「９」に膨れ上がった。先発したドラフト２位ルーキー・桜井は５回３失点で勝利投手の権利を持って降板したものの、リリーフ陣が打ち込まれてプロ初勝利はお預け。井上一樹監督（５４）は６回に逆転打を許した２番手・メヒアの投球内容に「先頭打者に四球を出しているところ。ウイニングショットの選択はベストだったのか」と苦言を呈した。広島が勝利したためわず