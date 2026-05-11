虎の正捕手に何が起きているのか――。阪神は１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に３―０で零封勝利。連敗を「２」で止め、首位・ヤクルトに１ゲーム差まで迫った。先発・才木は梅野とのバッテリーで７回３安打無失点、１０奪三振の快投で今季４勝目。打っては佐藤の１０号ソロに加え、育成出身捕手・嶋村からチームにとって５１イニングぶりとなる適時打も飛び出し、投打がかみ合った。一方でベンチから戦況を見つめる時間が増え