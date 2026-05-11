●ブルージェイズ1−6エンゼルス○＜現地時間5月10日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが逆転負けを喫し、本拠地3連戦のスイープならず。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、初回に先制タイムリーを放った。エンゼルス先発は3・4月度の月間MVPに輝き、今季防御率1.74と好調の右腕ソリアーノ。岡本は初回、二死二塁の好機で第1打席を迎えると、フルカウントから低め96.8マイル（約155.8