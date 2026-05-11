「楽屋に戻ったら、富澤がいたんです」サンドウィッチマン・伊達みきおが、新番組の取材会で、相方・富澤たけしへの“いたずら”エピソードを披露。トイレにいると思い込み仕掛けた行動が、思わぬ結末を迎えたことを明かし、笑いを誘った。(左から)伊達みきお、富澤たけし○サンド伊達、“衝撃だったエピソード”を告白サンドウィッチマンの伊達と富澤は、都内で行われたテレビ朝日の新番組『サンドの世界笑撃映像社!』(20日19:00