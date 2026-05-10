小腹が空いたときや突然の来客用に、日持ちするおやつのストックが家にあると安心です。【コストコ】で手に入る大容量のドーナツなら、家族でシェアしやすいだけでなく、パッケージも可愛いので、来客用にもぴったり！ 今回は、パッケージも可愛く、個包装で常備にも最適な「大容量おやつ」をご紹介します。 ウシ柄デザインが目印の大容量ドーナツ 【千年屋】の「おいしいドーナツ 20個入