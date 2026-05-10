期間限定で発売中の30周年記念ビバレッジに注目が集まる【スターバックス】ですが、じつはレジ横のショーケースにもちょっとした変化が。4月8日より新発売のフードとして、2種類のスコーンが仲間入りしているんです。そこで今回は、紅茶と一緒に食べたい「スコーン」を紹介します。 爽やかな酸味が紅茶との相性抜群 これまでにも何度か販売されている「ブルーベリース