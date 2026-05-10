【マクドナルド】から、アニメや人気キャラクターとの特別なコラボ商品が続々と登場。 見た目の愛らしさはもちろんのこと、特別感のある味わいが、毎日の食事や休憩時間を楽しく彩ってくれる予感。 今回は、甘く冷たいドリンクから、お腹を満たすメインの食事まで、ワクワクするようなラインナップをご紹介します。 飲むデザートのようなフラッペ 最初にご紹介するのは、サンリオキャラクターが描かれ