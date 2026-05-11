◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人が中日に逆転勝ちし、連敗を３で止め勝率を５割に戻した。「８番・遊撃」で６試合ぶりにスタメン出場した浦田俊輔内野手（２３）が６回に逆転の２点三塁打を放つなど３安打、自己最多４打点の大活躍。チームが今季最多９点を奪う原動力となった。また、坂本勇人内野手（３７）が８回に代打で左前打を放ち“打撃の神様”川上哲治を超える通算１６６４本目の