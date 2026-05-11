◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝は小結・高安（３６）＝田子ノ浦＝の上手投げに屈し、黒星発進となった。取組で右足を痛めたとみられ、２日目以降の出場が危ぶまれる状況。横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝も初日から休場しており、横綱不在となる可能性も出てきた。大関復帰の霧島（３０）＝音羽山＝は西前頭筆頭・隆の勝（３１）＝湊川＝をはたき込んで白星。大関・琴桜（２８）＝佐渡