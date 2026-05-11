サッカー北中米Ｗ杯の開幕（６月１１日）まで、１１日で１か月となった。昨季のＪ１で鹿島を９季ぶり優勝に導き、Ｗ杯３度選出の楢崎正剛氏以来、ＧＫ史上２人目となるリーグＭＶＰを獲得したＧＫ早川友基（２７）は初選出が有力。世代別代表の経験が一度もなく、中学時代は控え選手だった成り上がりのサッカー人生を振り返り、Ｗ杯への意気込みを語った。（取材・構成＝岡島智哉）××××横浜Ｍ