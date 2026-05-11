◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ準決勝第２戦サントリー３―１（２３―２５、３１―２９、２５―２０、２５―２３）名古屋（１０日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）の男子準決勝で、連覇を狙うレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが４位の名古屋に３―１で逆転勝ち。２連勝で決勝（１５〜１７日、横浜アリーナ）進出を決めた。今季限りで退団