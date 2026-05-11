◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）１打差２位から出た河本結（２７）＝リコー＝が、１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０をマークし、通算１オーバーの逆転で、自身初のメジャー制覇を達成した。昨年１０月以来の通算５勝目。１９９８年度生まれの“黄金世代”のメジャー優勝は５人目（畑岡奈紗、原