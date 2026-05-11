◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが大勝し、２カードぶりに勝ち越した。「９番・二塁」でスタメン出場した庄子雄大内野手は、プロ初の猛打賞を記録。１番の周東とともに、機動力で流れを引き寄せた。まずは２点を追う３回１死、中前打で出塁した。直後の周東が右翼フェンス直撃の三塁打を放つと、庄子は快足を飛ばして生還。１点リードの５回１死では右翼へ三塁打を放ち、