◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―０ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝佛教大＝の母・恵美さんが始球式を行った。プロ初先発で２回無失点と好投した息子にエールを送った。―始球式の感想「とても楽しかったです。いいバトンが渡せて良かったです」―打診を受けた時は「『やったー！』と思いました。ファンクラブのポイントをためれば抽選で（広島主催の２軍戦の始球式に）参加でき