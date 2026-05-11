◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）自身５度目の先発となった中日のドラフト２位・桜井は５回４安打３失点。プロ初勝利の権利を持って降板するも、２番手・メヒアが６回に逆転を許し、待望の白星が消えた。「反省は色々ある。そこを潰していきたい」と必死に前を向いた。スタンドから祈るように見つめた母・麻衣子さん（５８）が好きなサラ・ブライトマンの「ＴｉｍｅＴｏＳａｙＧｏｏｄ