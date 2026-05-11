◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）球場が騒然となった。１点を追う３回２死三塁。ロッテ・毛利がソフトバンク・柳田への初球を投げる前に、三塁走者の周東がスタートを切った。「（毛利は）だいぶ足を上げて投げていたし、行ったら多分セーフだろうと思っていた」と頭から本塁へ。タイミングは際どかったが、捕手・松川のミットから白球がこぼれ、同点に追いついた。１軍の公式戦では、