世界各地に生息するスズメ28種を紹介するビジュアルガイド『せかいのスズメ』が、5月7日にカンゼンより刊行される。監修は上野動物園元園長の小宮輝之、写真は中野さとるほかが担当する。 【写真】世界中のスズメが勢ぞろい日本のスズメも登場 本書は、南極を除くすべての大陸に分布し、鳥類の中で最も広い分布域を持つとされるスズメのなかま28種を、写真と解説で紹介する一冊。日本でおなじみのスズメと比較することで、