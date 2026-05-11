累計260万部を突破した阿部智里による和風ファンタジー「八咫烏シリーズ」の愛蔵版が、2026年8月8日に文藝春秋より刊行されることが決定した。紀伊國屋書店創業100周年を記念した企画で、5月8日より紀伊國屋書店グループにて先行予約が始まる。 【写真】購入特典はオリジナルイラスト「雪哉」ポストカード 『八咫烏シリーズ愛蔵版』は、シリーズ第1作『烏に単は似合わない』と第2作『烏