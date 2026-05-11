【ワシントン＝向井ゆう子】米政府高官は１０日、記者団に対し、昨年１０月の米中首脳会談で合意したレアアース（希土類）の輸出規制を巡る米中の合意について「まだ有効だ」と明言した。米中首脳は昨年１０月、中国が発表したレアアースの輸出規制について、実施を１年間停止することで合意していた。高官はこの合意について「延長すべきかどうか中国側と協議を行ってきた」とした上で、「今後進展があり、必要だと判断した場