◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転し、国内メジャー初優勝を飾った。昨年10月のスタンレー・レディースホンダ以来のツアー通算5勝目。1998年度生まれの「黄金世代」では5人目のメジャー制覇で、今季の目標に掲げる年間女王獲得に