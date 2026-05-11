2026年5月10日、札幌・中央警察署は札幌市中央区に住む高校生の少年(18)を脅迫の容疑で逮捕しました。少年は10日午後1時前、札幌市中央区の自宅にいる父親に対し、電話で「殺すぞ」「殺してばらしてやるぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。10日午後1時ごろ、父親が「5分ぐらい前に、息子から電話で殺してやるぞと言われこれから自宅に来る」と警察に通報しました。少年が帰宅した直後に警察官が駆け付け、逮捕にいたりました