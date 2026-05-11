◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）首位と6打差で出た鈴木が驚異的な追い上げで2位に入った。ツアー史上最短98ヤード設定の15番パー3でホールインワン。17番パー5ではイーグルを奪い、一時は首位に並んだ。メジャー4勝目、ツアー通算23勝目はお預けとなったが「ホールインワンできるとは思っていなかった。頑張ってきたご褒美が15番と17番で来