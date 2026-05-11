◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）一人横綱の豊昇龍（27＝立浪部屋）がいきなり休場危機に立たされた。小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）の左上手投げに屈し、右太腿裏を負傷。花道奥からは車椅子に乗って両国国技館内の診療所に直行した。今場所は横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）とカド番の大関・安青錦（22＝安治川部屋）が休場。先場所覇者で大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）は隆の勝をはたき込み、白星