◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）藤ノ川が大関・琴桜を会心の相撲で破って館内を沸かせた。激しく当たって先制し相手のはたきにも落ちず、肩透かしで揺さぶり上体が起きた大関を激しく突き放し。休まず攻めて自身より55キロ重い相手を圧倒した。「押すことしか考えなかった。いい相撲が取れた」。自己最高位で臨む今場所も上位には脅威となりそうで「明日から頑張ります」と語る言葉にも力がこもっていた