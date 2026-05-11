陸上の木南道孝記念は10日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、女子800メートルで日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）は2分7秒47で7位となった。男子110メートル障害決勝は村竹ラシッド（24＝JAL）が13秒05の大会新記録で圧勝。女子棒高跳びは諸田実咲（27＝アットホーム）が4メートル50の日本新記録で制した。100メートルの男子はデーデー・ブルーノ（26＝セイコー）が10秒20、女子は井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀