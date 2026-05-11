きのう、福島市の住宅で70代の妻を凶器で殴打するなどして殺害した疑いで、81歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、福島市の無職・井上巧容疑者（81）です。警察によりますと、井上容疑者は、きのう午前4時ごろ、福島市の自宅で妻・悦子さん（76）の頭部を何らかの凶器で殴打したほか、手で首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。きのう午前6時すぎに井上容疑者が「妻を殺した」と自ら警察に通報し、事