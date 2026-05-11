[5.10 ベルギー・リーグPO2第7節 ゲンク 3-0 ウェステルロー]ゲンクは10日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2の第7節でウェステルローと対戦して3-0で勝利した。FW伊東純也はワールドカップメンバー発表前ラストマッチに先発出場し、1ゴール1アシストの活躍。ウェステルローではDF木村誠二とMF坂本一彩が先発出場した。立ち上がりはゲンクがチャンスを作ったが、GKアンド