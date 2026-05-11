[5.10 エールディビジ第33節 アヤックス 1-2 ユトレヒト]オランダ・エールディビジは10日に第33節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはホームでユトレヒトに1-2で敗戦。冨安と板倉はともにベンチ入りしたものの出場はなかった。試合は終盤に動く。後半36分、アヤックスはCKの流れから失点を喫した。だが、その3分後には右CKからFWボウト・ベグホルストがゴールを決め、すかさず同点に追いついた。しかし、