開催：2026.5.11 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 5 - 2 [ナショナルズ] MLBの試合が11日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとナショナルズが対戦した。 マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。 3回裏、2番 リアム・ヒックス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットで