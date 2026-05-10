なかなかお腹の贅肉が解消できない方は少なくないでしょう。そんな方こそ手軽に実践できる腹筋エクササイズを習慣化してお腹の凹ませをめざしていきたいところ。そこでおすすめの簡単エクササイズが、寝転んだまま両脚を持ち上げるだけと手軽さが魅力の【ダブルニーアップ】です。🌼30秒間前屈するだけ。毎日１セット【お腹ダイエットに効く】簡単習慣ダブルニーアップ（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を