恋愛をしていると、ちょっとしたすれ違いで２人の間の空気が崩れることもあるでしょう。そんなときの男性の対応は、あなたへの本気具合が如実に表れるもの。男性は本命相手に対して、“感情の戻し方”が自然と変わっていきます。引きずりすぎない“意識”を持っている男性は本命相手には、負の感情を長く引きずりません。不機嫌なままで終わらせるのではなく、どこかで切り替えようとします。この“戻そうとする意識”があるかどう