松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」が3日目を迎える。準決勝の注目は12Rだ。二次予選の上田国広はジカ競りをしのいで岩井とワンツー。すんなり追走できるここは差し切るか。動きいい原井が佐藤を目標に突進。加藤も好気配だ。＜1＞伊代野貴照走れていると思う。中近3番手。＜2＞佐藤壮志中途半端でしたね。でも3コーナーで耐えることができたし、いつもより調子は悪くない。G3準決勝は初。自力で。＜3＞岩